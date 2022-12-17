Як у Дніпрі під час блекауту прикрашали ялинку в одному із найбільших ТЦ (ФОТО)

У Дніпрі в ТЦ встановили ялинку.

У торговому центрі “Мост-сіті” встановили святкову ялинку.

Цього року співробітники ТЦ прикрашали її під час блекауту в Дніпрі, підсвічуючи собі ліхтариком. Зелена красуня буде без гірлянд, задля економії електроенергії, але з патріотичними прикрасами в формі сніжинок.

Нагадаємо, цього року Дніпро до Нового року не прикрашатимуть та на центральній площі не буде головної ялинки. Традиційно працюють ялинкові базари, тому якщо у вас є бажання влаштувати собі свято – адреси точок продажу ялинок можна знайти тут.

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