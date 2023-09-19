Як у Дніпрі перевірити лічильник електроенергії: скільки це коштує і коли потрібно перевіряти

В Україні знову почнуть перевіряти електролічильники. Для звичайних побутових споживачів це буде безкоштовно. Слідкувати за станом лічильника будуть постачальники електроенергії. Юридичні особи повинні самі стежити за станом приладу обліку та перевіряти їх у ліцензованих організаціях.

Журналісти dnepr.info дізналися, як проходитиме перевірка та як споживачеві зрозуміти, що лічильнику потрібна заміна.

Перевірка електролічильників буде проводитись по всій країні. Якщо раніше споживачі мали перевіряти лише газові та водяні прилади обліку, то постановою Кабінету Міністрів від квітня цього року до них додалися ще й електричні.

Якщо лічильник вийшов з ладу, то рішення про те потрібно його ремонтувати чи краще відразу встановити новий прийматиме підприємство, яке перевіряє роботу приладів обліку.

Коли потрібно перевіряти

Точної дати, коли перевірка повинна бути обов’язково здійснена немає. Для кожного пристрою обліку існує свій інтервал перевірок. Дізнатися його можна у документах на лічильник – їх мали видати споживачеві під час встановлення приладу. Термін подальшої перевірки залежить від дати виготовлення приладу обліку або дати, коли було проведено попередню перевірку. Перевірка лічильника електроенергії допускається з інтервалом 8 років – для дискового індуктивного приладу, 16 років дня електронних моделей, а лічильники класу точності 2,5 взагалі не перевіряють. Їх треба обов’язково міняти. За тим, коли потрібно перевіряти електролічильники звичайних споживачів, стежить компанія-постачальник.

Як відбувається перевірка

Контролер візуально перевіряє цілісність пломб та механічних пошкоджень. Потім за допомогою постійного і змінного струму приладу проводиться тестування стану ізоляції приладу. Також перевіряється контроль порога чутливості лічильника та його точність роботи. Для останнього лічильний механізм підключають на 15 хвилин до джерела живлення.

При демонтажі

Якщо без демонтажу перевірити лічильник неможливо, то час перевірки на місце старого приладу обліку встановлюють інший, з резерву компанії, а після проведення необхідних маніпуляцій «рідний» лічильник споживача зобов’язані встановити назад.

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