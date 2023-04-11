Як у Дніпрі отримати від 250 тис до 7 млн грн від держави на розвиток свого бізнесу

Щоб створити нові робочі місця та підтримати український бізнес, Уряд створив програму грантів «єРобота». Взяти участь в отриманні гранту можуть як власники бізнесу, так і ті, хто планує розпочати свою справу.

На відкриття справи

Підприємці можуть одержати від 50 до 250 грн на запуск нового бізнесу. Подавати заявки потрібно через Ощадбанк чи «Дію». Скористатися грантовою програмою можуть як ті, хто тільки хоче відкрити свою справу, так і ті, які вже мають бізнес та хочуть його розширити чи відновити.

Гроші можна буде витратити на купівлю обладнання, сировини, оренду, послуги маркетингу та реклами. Головна умова – створити від одного робочого місця. Все, що потрібно від підприємця чи того, хто бажає їм стати – заповнена анкета та готовий бізнес-план.

На розвиток саду

У рамках програми отримати грант від 140 до 400 тис. грн на один гектар землі можуть садівники. Але в них вже має бути орендована земля щонайменше на 7 років площею від 1 до 25 га. Також в умовах отримання гранту оговорено, що можна висаджувати на території саду і скільки при цьому має бути створено робочих місць, скільки висаджено тих чи інших дерев. Якщо умови не буде виконано – грантові гроші потрібно буде повернути.

На будівництво теплиці

Підприємці також можуть отримати грант на будівництво теплиці. Сума залежить від її розмірів та кількості найнятих працівників. Так, для теплиці розміром 0,4 – 0,6 га дадуть 2 млн. грн., якщо її розмір буде 1,6 – 2,4 га – 7 млн. грн. Крім бізнес-плану, тут потрібно надати проект будівництва теплиці з документацією.

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