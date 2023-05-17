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Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі знову на вихідних відкриють для відвідувачів ботсад.

Новости Днепра про Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Цієї суботи ботсад ДНУ знову відкриє двері для відвідувачів. Працюватиме він з 10 ранку до 16 вечора. Крім цього, з 10 до 14 на території саду пройде DNU_Fest для старшокласників та абітурієнтів. Якщо ви зацікавлені в заході, то з його програмою цього заходу можна ознайомитись на сайті ДНУ. 

Щоб потрапити на територію саду треба придбати квиток. Це можна зробити в касі адмінкорпусу чи за QR-кодом на вході в оранжерею. Ціни: 

  • дорослі – 45 гривень;
  • діти від 7 до 14 років – 15 гривень;
  • діти до 7 років – безкоштовно;
  • переселенці та учасники бойовий дій (при наявності посвідчення) – 15 гривень;
  • діти переселенців чи учасників бойових дій – 9 гривень. 

У цей день відкриють експозиційну оранжерею та виробничу теплицю. Крім цього, як завжди усі охочі зможуть придбати розсаду чи кімнатні рослини. 

Новости Днепра про Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Новости Днепра про Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Нагадаємо, раніше співробітники ботсаду поскаржилися на відвідувачів, які розгромили деякі композиції: потяг, в який навіть не встигли посадити квіти, пам’ятник, від якого відірвали сапку, а також потоптали квіти.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсадУкраїнська

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