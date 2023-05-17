Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

У Дніпрі знову на вихідних відкриють для відвідувачів ботсад.

Цієї суботи ботсад ДНУ знову відкриє двері для відвідувачів. Працюватиме він з 10 ранку до 16 вечора. Крім цього, з 10 до 14 на території саду пройде DNU_Fest для старшокласників та абітурієнтів. Якщо ви зацікавлені в заході, то з його програмою цього заходу можна ознайомитись на сайті ДНУ.

Щоб потрапити на територію саду треба придбати квиток. Це можна зробити в касі адмінкорпусу чи за QR-кодом на вході в оранжерею. Ціни:

дорослі – 45 гривень;

діти від 7 до 14 років – 15 гривень;

діти до 7 років – безкоштовно;

переселенці та учасники бойовий дій (при наявності посвідчення) – 15 гривень;

діти переселенців чи учасників бойових дій – 9 гривень.

У цей день відкриють експозиційну оранжерею та виробничу теплицю. Крім цього, як завжди усі охочі зможуть придбати розсаду чи кімнатні рослини.

Нагадаємо, раніше співробітники ботсаду поскаржилися на відвідувачів, які розгромили деякі композиції: потяг, в який навіть не встигли посадити квіти, пам’ятник, від якого відірвали сапку, а також потоптали квіти.

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