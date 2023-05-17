Як у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

Цієї суботи ботсад ДНУ знову відкриє двері для відвідувачів. Працюватиме він з 10 ранку до 16 вечора. Крім цього, з 10 до 14 на території саду пройде DNU_Fest для старшокласників та абітурієнтів. Якщо ви зацікавлені в заході, то з його програмою цього заходу можна ознайомитись на сайті ДНУ.
Щоб потрапити на територію саду треба придбати квиток. Це можна зробити в касі адмінкорпусу чи за QR-кодом на вході в оранжерею. Ціни:
У цей день відкриють експозиційну оранжерею та виробничу теплицю. Крім цього, як завжди усі охочі зможуть придбати розсаду чи кімнатні рослини.
Нагадаємо, раніше співробітники ботсаду поскаржилися на відвідувачів, які розгромили деякі композиції: потяг, в який навіть не встигли посадити квіти, пам’ятник, від якого відірвали сапку, а також потоптали квіти.
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