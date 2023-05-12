Як у Дніпрі можна перевірити лічильник води та коли потрібно це робити: інструкція

Встановлений у квартирі лічильник обліку холодної води допомагає заощадити при оплаті комунальних послуг – так споживач оплачує лише за кількість води, яку використовував, а не за норму, яку встановленою профільними службами. Але раз на кілька років такий лічильник треба перевіряти.

Як це зробити швидко – розбиралися журналісти dnepr.info.

З 2018 року перевірка та ремонт засобів обліку води споживачів, згідно із законодавством, проводиться за рахунок самих споживачів.

Як зняти лічильник води для перевірки

Перевірити лічильник можна двома способами: знімаючи та не знімаючи прилад обліку.

При демонтажі лічильника обліку холодної води для початку потрібно вирушити до районної абонентської служби водоканалу та написати там заяву на розпломбування лічильника. Потім дочекатися майстра, який зніме пломбу і після цього демонтувати пристрій та відвезти його на перевірку. При передачі лічильника на перевірку при собі потрібно мати Акт розпломбування, а після перевірки – при його отриманні назад – мати при собі квитанцію про оплату послуг з перевірки. При цьому перевіряти лічильник згідно із законодавством можуть не більше місяця. Після перевірки слід знову написати заяву про його опломбування співробітником водоканалу Дніпра.

Без демонтажу

Другий спосіб не такий тривалий і проводиться вдома у абонента водоканалу. Перевіряють лічильник спеціальним пристроєм, без демонтажу та розпломбування. У цьому випадку абоненту потрібно звернутися із заявою про перевірку приладу обліку в абоненистку службу за місцем проживання, тобто безпосередньо в місці його експлуатації. Знімати пломби та писати заяви не потрібно – достатньо буде дзвінка до цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики КП «Дніпроводоканал» за номерами: (067) 208-57-50 та (067) 208-73-24, а от свідоцтво після перевірки можна отримати у районній абонентській службі КП «Дніпроводоканал».

Послуги з перевірки не безкоштовні, дізнатися точну вартість та адресу, куди потрібно нести лічильник при демонтажі можна тут.

Воєнний стан

Але в умовах військового стану, а також протягом трьох місяців після завершення перевірку лічильників можна не проводити. У 2022 році Кабінетом Міністрів було прийнято постанову, згідно з якою при військовому становищі в країні, показання лічильників, які належним чином запломбовані, залишаються дійсними навіть якщо минув термін їх експлуатації.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: