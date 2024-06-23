Як у Дніпрі курсує громадський транспорт 23 червня

Сьогодні, 23 червня, кілька маршрутів громадського транспорту змінять свій рух.

Про це повідомляє офіційний портал міської ради.

тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;

трамваї №17 призупинять рух;

трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;

трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Буде введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери для можливості пересадки пасажирів на інші маршрути електротранспорту;

автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін;

автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – за звичним маршрутом;

трамваї №18, №19 з 9:00 курсуватимуть до вул. Передова.

Зміни повʼязані з виконанням ремонтів трамвайної колії на перетинах просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери та шосе Донецьке – просп. Миру.

Також, у звʼязку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

автобуси № 57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 205 одиниць рухомого складу.

Сьогодні ми писали про те, що окупанти знову гатили по Нікополю із важкої артилерії.

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