Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червня

По всій території України графіки відключень діятимуть лише ввечері.
Усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Причина – зниження споживання у вихідний день, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні вночі ворог здійснив комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Пошкоджень зазнало обладнання в Запорізькій та Львівській областях.
На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони були ушпиталені до лікарні.
Сьогодні ми писали про те, що у дніпровському парку Глоби запрацював безкоштовний wi-fi.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні ворог знову обстрілював Дніпропетровщину.
СК Дніпро-1 може зникнути з футбольної мапи України.
Наші кореспонденти дізналися деталі інциденту з Тищенко.
До лікарні міста Дніпро вчора, 21 червня, доставили 11-річного хлопчика.