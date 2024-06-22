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Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червня

Сьогодні 19:52
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Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на завтра, 23 червня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червня

По всій території України графіки відключень діятимуть лише ввечері.

Усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Причина – зниження споживання у вихідний день, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі ворог здійснив комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Пошкоджень зазнало обладнання в Запорізькій та Львівській областях.

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони були ушпиталені до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що у дніпровському парку Глоби запрацював безкоштовний wi-fi.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червняУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червняРусский

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