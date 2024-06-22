Як у Дніпрі будуть діяти графіки відключення світла 23 червня

Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на завтра, 23 червня.

По всій території України графіки відключень діятимуть лише ввечері.

Усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00. Причина – зниження споживання у вихідний день, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі ворог здійснив комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Пошкоджень зазнало обладнання в Запорізькій та Львівській областях.

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони були ушпиталені до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що у дніпровському парку Глоби запрацював безкоштовний wi-fi.

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