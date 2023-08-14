Як у Дніпрі безкоштовно отримати допомогу психолога та психіатра у 2023 році

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для українців. Через постійні стреси, хвилювання і нічні тривоги у людей почалися проблеми зі сном, підвищилася нервозність, тривожність і багато хто зрозумів, що без сторонньої допомоги фахівців не обійтися - звернулися до приватних психологів і психіатрів. Але отримати таку допомогу в Дніпрі можна і безкоштовно.

Журналісти dnepr.info дізнались, як це зробити.

По всій країні понад 8,2 тис лікарів готові надати безкоштовну психологічну та психіатричну допомогу. Працюють вони у 3,3 тис медзакладах. Знайти найближчого спеціаліста у Дніпрі можна за допомогою спеціальної карти. Подивитися її можна тут.

Види допомоги

Щоб вибрати потрібного спеціаліста, слід зайти на сайт НСЗУ в розділ «Е-дані» та перейти до дашборду «Надавачі медичної допомоги за напрямом: «Психологічна та психіатрична допомога». Далі потрібно вибрати населений пункт і вид допомоги.

Це може бути первинна допомога – її надає сімейний лікар, терапевт або педіатр, який пройшов підготовку за цим напрямком.

Можна отримати амбулаторну допомога від лікаря-фахівця: психолога, психотерапевта чи психіатра. Тоді треба знайти поліклініку, де він приймає. Звернутися до нього можна без направлення від свого лікаря.

Якщо потрібна стаціонарна допомога, то для звернення до медустанов направлення від сімейного лікаря не обов’язково.

Допомога може бути мобільна – її можна отримати за місцем проживання, але при цьому потрібно мати направлення від сімейного лікаря.

При виборі виду допомоги на карті будуть вказані адреси та телефони, за якими можна записатися на прийом.

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