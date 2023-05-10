Як у Дніпрі 40 років тому виглядав легендарний магазин пончиків на вулиці Глінки (ФОТО)

У другій половині 1970-х у Дніпрі були дуже популярні магазини, де продавали пончики. Торгові точки знаходилися у найжвавіших місцях міста: біля зупинок, великих магазинів, неподалік заводських прохідних. Наприклад, на 12 кварталі їх смажили прямо на вулиці, при покупцях і посипали цукровою пудрою. Аналогічно, подивитися, як готується продукт та купити його можна було на проспекті Поля, біля вокзалу.

Якщо пончики продавали в магазині, то в ньому було кілька столів і продавали компот. З’їсти ласощі можна було не відходячи від каси. Один з найпопулярніших магазинів знаходився на зупинці вулиці Глінки.

«Пончики продавали одразу біля моєї роботи. Перед тим, як їхати додому, я частенько їх купувала. Здається, кілограм коштував карбованець. Але довезти гарячі пончики додому і не з’їсти їх було дуже проблематично. Вони були дуже запашними. Коли остигали, то все одно були смачними, але не такими, як якщо їх істи гарячими чи теплими», – згадує мешканка Дніпра Тетяна Вікторова.

Також покупці в магазинчиках могли бачити не тільки процес смаження пончиків, а й безпосередньо заміс тесту.

«Пам’ятаю пончики продавали на вулиці Глінки на зупинці. Я студенткою купувала пакетик і потім їхала додому», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Гетьманова.

Але наприкінці 1980-х років магазини та вуличні точки з пончиками стали потроху зникати. Вони протрималися до середини 1990-х років, але їх було вже в рази менше і купити смажений пончик у цукровій пудрі можна було вже складніше.

фото: Ю. Шевченка

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