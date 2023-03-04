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  • Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графіки

Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графіки

Сьогодні 09:07
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У суботу, 4 березня, громадський транспорт Дніпра працюватиме в штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графіки

Про це інформує пресслужба міської ради. 

Повідомляється, що на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу.

Крім того, місто курсуватиме 732 автобуси (з них 141 – великої місткості) на 90 автобусних маршрутах.

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графікиУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графікиРусский

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