Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графіки

У суботу, 4 березня, громадський транспорт Дніпра працюватиме в штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Про це інформує пресслужба міської ради.

Повідомляється, що на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу.

Крім того, місто курсуватиме 732 автобуси (з них 141 – великої місткості) на 90 автобусних маршрутах.

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: