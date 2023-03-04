Як у Дніпрі 4 березня працюватиме громадський транспорт: де шукати графіки

Про це інформує пресслужба міської ради.
Повідомляється, що на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу.
Крім того, місто курсуватиме 732 автобуси (з них 141 – великої місткості) на 90 автобусних маршрутах.
Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за посиланням. Також у Telegram-боті.
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