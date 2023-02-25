Як у Дніпрі 25 лютого курсуватиме транспорт: інформація від міськради

У суботу, 25 лютого, маршрути електротранспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Про це інформує міськрада Дніпра.

Крім того, по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 730 автобусів.

Ознайомитися з розкладом руху трамваїв, тролейбусів та маршруток можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» за помиланням. Також у Telegram-боті.

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