Як у Дніпрі 22 червня працює громадський транспорт

Сьогодні у Дніпрі громадський транспорт громадський транспорт буде працювати зі змінами.

Зміни у роботі пов’язані з виконанням ремонтів трамвайної колії на перетинах просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери та шосе Донецьке – просп. Миру.

тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;

трамваї №17 призупинять рух;

трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;

трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Буде введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери для можливості пересадки пасажирів на інші маршрути електротранспорту;

автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – без змін;

автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. В зворотному напрямку – за звичним маршрутом.

трамваї №18, №19 з 9:00 курсуватимуть до вул. Передова.

Також, у звʼязку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 210 одиниць рухомого складу. Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 611 автобусів (з них 92 – великої місткості).

Сьогодні ми писали про те, що На Дніпропетровщині молода жінка загинула під час пожежі.

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