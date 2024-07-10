Як у 1980-х роках виглядала вулиця Королеви Єлизавети у Дніпрі: хати-мазанки, готелі та будинки заввишки 1,5 поверху

Вулиця Королеви Єлизавети у Дніпрі існувала ще до заснування міста. Вона знаходиться в історичній місцевості слободи Половиці. Довжина її невелика – лише 500 метрів.

Журналісти dnepr.info дізналися історію вулиці та те, як вона виглядала у 1980-х роках.

На плані заснування Катеринослава Івана Старова вулиця була нанесена як одна з існуючих. Назвалася вона Упорна.

Найбільшого розвитку вулиця отримала у другій половині ХIX століття, коли в Дніпрі масово будувалися прибуткові будинки, готелі, відкривалися магазини.

Так, 1861 року на вулиці було відкрито друкарню, де друкувалися художні та наукові видання, а також афіші. Друкарня пропрацювала понад 50 років і вважалася найкращою в Катеринославі.

1890-го року наприкінці вулиці з’явився прибутковий будинок Рагінського. На верхніх поверхах розміщувалися мебльовані кімнати, а на першому працювала аптека та електро-світлолікувальний кабінет, де лікувалися венеричні недуги.

Приблизно в цей час тут відкрився готель «Грант-Готель». Обидві будівлі збереглися досі.

Кілька років тому був відреставрований прибутковий будинок Когана, збудований 1880-го року. Після Другої світової війни будівля неабияк постраждала, після – була комунальною квартирою, потім будинок визнали аварійною і мешканців виселили, а за кілька років – її відновили. У прибутковому будинку було 48 кімнат, потім тут працював готель «Большой купеческий», а ще пізніше – знаходилась єврейська чоловіча гімназія.

Частину старовинних будинків на вулиці Королеви Єлизавети було знищено, як, наприклад, цей невеликий прибутковий будинок на 2 поверхи.

Також на початку 2000-х було знесено цей прибутковий будинок, будівництво 1890-х років. На їхньому місці зараз сучасні торгові центри.

А на місці цього будинку наразі автостанція. Будівля вважалася прибутковим будинком, висота його була – півтора поверхи, зроблений він був дерева і глини і вважався єдиним прикладом, що зберігся в місті, мазанкових житлових будинків.

А цей будинок вважався особняком, хоч і був висотою лише у півтора поверхи. Тепер на його місці будівля ресторану, а поряд – невеликий квітковий ринок.

Ця будівля на 2,5 поверху була готелем Стрельцова. Після Другої світової війни воно перетворилося на комунальний будинок. На початку 2000-х будівлю було знесено. На його місці сьогодні знаходиться ТЦ «Мост-Сіті».

Вулиця за весь час свого існування кілька разів змінювала назву. 1905 року Дмитро Яворницький пропонував перейменувати її на вулицю Кобзарську, але у 1920-х роках територію було названо на честь композитора Михайла Глінки, у вересні 2022 року її перейменували на честь Королеви Єлизавети II.

фото: О. Волок.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: