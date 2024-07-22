Як у 1970-х виглядав невеликий острів на озері у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав острівець суші на озері у парку Глоби.
Реконструкція парку Глоби у Дніпрі розпочалася одразу після звільнення міста у 1943 році. У ньому встановлювалися нові атракціони, з’являлися театри, облаштовувалися зелені зони. Родзинкою відновленого парку був літній дерев’яний театр на воді. Він почав працювати на початку 1950-х років. Називався він «Зелений театр» за аналогією з театром просто неба в парку Шевченка, який існував там до війни і так і не був відновлений після Другої світової війни. До театру у парку Глоби вів невеликий місток через озеро.
Театр пропрацював у парку майже 20 років. 1973 року його знесли і на його місці – невеликому острівці на озері встановили дерев’яний дитячий майданчик.
Влітку частина суші вкривалася травою і виглядала як зелений острів на воді. Взимку навколо нього утворювалася крига і це було не завжди безпечно, тому що цікаві діти так і норовили вилізти на кригу. Останній був не завжди міцний і міг тріснути.
Пропрацювала вона не так довго, 1976 року її прибрали і на цьому місці почали будувати театр «Ракушку». Новий театр на острівці на озері звели 1978 року.
фото: група “Ностальгія по Дніпру”
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