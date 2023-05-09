Як студенту у Дніпрі отримати відстрочку від мобілізації у 2023 році: які документи потрібні та куди йти

Які саме потрібні папери – довідалися журналісти dnepr.info.
Отримати відстрочку від мобілізації можуть учні університетів, інститутів, ПТУ, асистенти-стажери, аспіранти, докторанти, які навчаються на денній формі або здобувають дуальну освіту. Ті, хто здобуває освіту заочно, не можуть розраховувати на відстрочку.
Якщо студент отримав повістку, то йому потрібно прибути до територіального центру комплектування та надати довідку про те, що він навчається у вузі, студентський квиток, паспорт, а також написати заяву про надання відстрочки. У військкоматі після цього мають зробити відповідну позначку у військово-обліковому документі.
Така відстрочка діє для військовозобов’язаного лише період навчання. З отриманням диплома вони втрачають це право.
Коли студент не має приписного – його також можуть запросити до військкомату. Для оформлення документа з собою необхідно взяти копію паспорта – свого та батьків, ІПН-коду, свідоцтва про народження, довідку про групу крові та довідку з місця навчання із зазначеним на ній терміном закінчення навчання. Стане в нагоді також копія свідоцтва за 9 клас з оцінками, характеристика з місця навчання, довідка про склад сім’ї, якщо батьки розлучені – копія свідоцтва про розлучення, 4 штуки фотографії розміром 3 на 4, 3 конверти з марками по території України, медична довідка та лист щеплень (його беруть у сімейного лікаря).
Норми ці прописані у статті 23 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Але є низка студентів, на яких відстрочка не поширюється – це ті, хто вже склав випускні іспити в одному навчальному закладі, але ще не вступив до другого. Наприклад, після закінчення коледжу, до вступу до університету. Після закінчення 4-х курсів до вступу до магістратури на 5 курс, після закінчення вузу до вступу на аспірантуру та докторантуру.
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