Як сьогодні виглядає знаменитий фонтан у «Сачка»: з розбитою чашею та травою (ФОТО)

Сам будинок, у дворі якого і був фонтан називався «Домом спеціалістів», оскільки жили в ньому переважно професори, інженери, працівники міських контор та підприємств. Звели будинок у 1939 році, але він сильно постраждав під час визволення Дніпра у 1943 році і його відбудовували заново. Під час реконструкції до нього додали новий корпус, де розмішався кінотеатр, а в зовнішньому дворі будинку з’явився фонтан. Знову заселитися у квартири люди змогли лише 1953 року.
Біля фонтану призначалися побачення, зустрічі, просто проводили час. Тут було облаштовано кілька лавок і люди вечорами проводили час у тіні дерев, милуючись на воду, що ллється з чаші. Фонтан одразу облюбували студенти і серед них навіть ходило повір’я, що якщо потерти чашу фонтану рукою – сесія буде здана на відмінно. Наскільки це допомагало у складанні іспитів – сказати важко, а ось щоб доторкнутися до чаші треба було залізти у фонтан. Нерідко студентів, які вирішили спробувати собі це повір’я з фонтану виганяли викладачі.
Вже близько 20 років фонтан не працює. Його декоративні чаші розбиті та лежать прямо у «ванні», куди стікала вода.
У фонтані росте трава, але загалом чаша досить чиста.
Розбиту декоративну частину фонтану хтось акуратно склав у чаші. Лежить вона так уже не перший рік.
старі фото: група в соцмережі “Рідний Дніпропетровськ”
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