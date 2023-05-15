Як сьогодні виглядає знаменитий фонтан у «Сачка»: з розбитою чашею та травою (ФОТО)

Кілька днів тому у Дніпрі запустили фонтани. У місті працює понад 10 фонтанів, але раніше їх було кількадесят. Один із таких покинутих, але ще не повністю зниклих, знаходиться на центральному проспекті, біля будинку, де раніше знаходився легендарний кінотеатр «Жовтень», більш знаний як «Сачок», а пізніше – готель «Академія».

Сам будинок, у дворі якого і був фонтан називався «Домом спеціалістів», оскільки жили в ньому переважно професори, інженери, працівники міських контор та підприємств. Звели будинок у 1939 році, але він сильно постраждав під час визволення Дніпра у 1943 році і його відбудовували заново. Під час реконструкції до нього додали новий корпус, де розмішався кінотеатр, а в зовнішньому дворі будинку з’явився фонтан. Знову заселитися у квартири люди змогли лише 1953 року.

Біля фонтану призначалися побачення, зустрічі, просто проводили час. Тут було облаштовано кілька лавок і люди вечорами проводили час у тіні дерев, милуючись на воду, що ллється з чаші. Фонтан одразу облюбували студенти і серед них навіть ходило повір’я, що якщо потерти чашу фонтану рукою – сесія буде здана на відмінно. Наскільки це допомагало у складанні іспитів – сказати важко, а ось щоб доторкнутися до чаші треба було залізти у фонтан. Нерідко студентів, які вирішили спробувати собі це повір’я з фонтану виганяли викладачі.

Вже близько 20 років фонтан не працює. Його декоративні чаші розбиті та лежать прямо у «ванні», куди стікала вода.

У фонтані росте трава, але загалом чаша досить чиста.

Розбиту декоративну частину фонтану хтось акуратно склав у чаші. Лежить вона так уже не перший рік.

старі фото: група в соцмережі “Рідний Дніпропетровськ”

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