Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Сьогодні 12:37
просмотров

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із найпопулярніших фонтанів у парку Шевченка у Дніпрі у середині 1950-х роках і як він виглядає зараз. Парк Шевченка у Дніпрі за весь час свого існування пережив не одну реконструкцію. І під час кожного ремонту територія зеленої зони змінювалася: з’являлися нові майданчики, фонтани, зникали чи навпаки – зˋявлялись […]

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із найпопулярніших фонтанів у парку Шевченка у Дніпрі у середині 1950-х роках і як він виглядає зараз.

Парк Шевченка у Дніпрі за весь час свого існування пережив не одну реконструкцію. І під час кожного ремонту територія зеленої зони змінювалася: з’являлися нові майданчики, фонтани, зникали чи навпаки – зˋявлялись нові алеї, театр, павільйони.

Після Другої світової війни парк було відремонтовано, в ньому з’явилося багато фонтанів, які або були прибрані під час наступної реконструкції у 1970-х роках, або тепер перебувають у занедбаному стані та в них давно немає води.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Один із таких фонтанів знаходився поряд із центральною алеєю, неподалік місця, де сьогодні знаходиться будівля ресторану «Маяк». Раніше біля фонтану була огорожа та танцювальний майданчик. Сьогодні цього вже немає.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

У чаші невеликого фонтану на камінні були встановлені скульптури дітей, які бавляться. Одна дитина сиділа, а друга поливала її водою. У цьому фонтані діти любили пускати кораблики, а їх батьки – фотографувати своїх чад на тлі скульптур. Також біля фонтану призначалися побачення та зустрічі.

Сьогодні у фонтані немає води та скульптур.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Але є чаша та каміння, що служили постаментом для композиції.

Усередині чаша розмальована вандалами, біля постаменту бракує каміння.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Неподалік забутого фонтану є лавочки, але стоять вони не біля чаші, як у середині 1950-х, коли він з’явився у парку, а за нею. Лавки та фонтан поділяють зелені насадження.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Згідно з місцевою легендою, фонтан допомагав знайти другу половинку, але для цього його потрібно було попросити про це вголос. Бажання зустріти супутника чи супутницю життя потрібно було сказати у слух і при цьому, поряд не мало бути людей. Подейкують, що після цього людина відразу знаходила свою кохану чи коханого, але швидше за все це просто гарна міська історія.

старе фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

І у вихідні: як у вересні працюватиме ботсад Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 12:32
І у вихідні: як у вересні працюватиме ботсад Дніпра

Мешканці та гості Дніпра дуже полюбили ботанічний сад ДНУ. Там…

У Дніпрі в перший день очного навчання на “зебрі” збили дитину, яка йшла до школи
Новини Дніпра
Сьогодні 11:37
У Дніпрі в перший день очного навчання на “зебрі” збили дитину, яка йшла до школи

У Дніпрі зранку на "зебрі" збили школярку.

Осінні, зимові та весняні канікули в Дніпрі: дати та тривалість
Новини Дніпра
Сьогодні 11:19
Осінні, зимові та весняні канікули в Дніпрі: дати та тривалість

У Дніпрі опублікували графік канікул в школярів.

У Дніпрі чоловік наштрикнувся потилицею на металевий штир
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі чоловік наштрикнувся потилицею на металевий штир

Учора, 3 вересня, у Дніпрі стався нещасний випадок.

Наверх