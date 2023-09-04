Як сьогодні виглядає покинутий фонтан зі зниклими статуями у парку Шевченка (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із найпопулярніших фонтанів у парку Шевченка у Дніпрі у середині 1950-х роках і як він виглядає зараз. Парк Шевченка у Дніпрі за весь час свого існування пережив не одну реконструкцію. І під час кожного ремонту територія зеленої зони змінювалася: з’являлися нові майданчики, фонтани, зникали чи навпаки – зˋявлялись […]

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав один із найпопулярніших фонтанів у парку Шевченка у Дніпрі у середині 1950-х роках і як він виглядає зараз.

Парк Шевченка у Дніпрі за весь час свого існування пережив не одну реконструкцію. І під час кожного ремонту територія зеленої зони змінювалася: з’являлися нові майданчики, фонтани, зникали чи навпаки – зˋявлялись нові алеї, театр, павільйони.

Після Другої світової війни парк було відремонтовано, в ньому з’явилося багато фонтанів, які або були прибрані під час наступної реконструкції у 1970-х роках, або тепер перебувають у занедбаному стані та в них давно немає води.

Один із таких фонтанів знаходився поряд із центральною алеєю, неподалік місця, де сьогодні знаходиться будівля ресторану «Маяк». Раніше біля фонтану була огорожа та танцювальний майданчик. Сьогодні цього вже немає.

У чаші невеликого фонтану на камінні були встановлені скульптури дітей, які бавляться. Одна дитина сиділа, а друга поливала її водою. У цьому фонтані діти любили пускати кораблики, а їх батьки – фотографувати своїх чад на тлі скульптур. Також біля фонтану призначалися побачення та зустрічі.

Сьогодні у фонтані немає води та скульптур.

Але є чаша та каміння, що служили постаментом для композиції.

Усередині чаша розмальована вандалами, біля постаменту бракує каміння.

Неподалік забутого фонтану є лавочки, але стоять вони не біля чаші, як у середині 1950-х, коли він з’явився у парку, а за нею. Лавки та фонтан поділяють зелені насадження.

Згідно з місцевою легендою, фонтан допомагав знайти другу половинку, але для цього його потрібно було попросити про це вголос. Бажання зустріти супутника чи супутницю життя потрібно було сказати у слух і при цьому, поряд не мало бути людей. Подейкують, що після цього людина відразу знаходила свою кохану чи коханого, але швидше за все це просто гарна міська історія.

старе фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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