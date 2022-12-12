Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
А це означає, що світло можуть вимкнути у будь-який момент, тому радимо зарядити телефони та повербанки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується.
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