Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

А це означає, що світло можуть вимкнути у будь-який момент, тому радимо зарядити телефони та повербанки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується.

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