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Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

Сьогодні 11:11
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Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі та області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

А це означає, що світло можуть вимкнути у будь-який момент, тому радимо зарядити телефони та повербанки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується.

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Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світлоУкраїнська

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