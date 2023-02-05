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Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути

Сьогодні 09:30
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Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути

5 лютого на маршрутах електротранспорту у Дніпрі працюють наступні технічні рейси:

  • тролейбусні маршруте № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Усього 50 вагонів.

Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 771 автобус (з них 147 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрутиУкраїнська

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