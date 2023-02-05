Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути

5 лютого на маршрутах електротранспорту у Дніпрі працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути электротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
Про це повідомляє департамент транспорту Дніпровської міської ради.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 771 автобус (з них 147 – великої місткості).
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