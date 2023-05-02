Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт».

Або у Telegram-боті.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 710 автобусів (з них 112 – великої місткості).

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