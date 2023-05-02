Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт».
Або у Telegram-боті.
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 710 автобусів (з них 112 – великої місткості).
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