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Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Сьогодні 09:30
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Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як сьогодні працює громадський транспорт у Дніпрі

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт».

Або у Telegram-боті. 

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 710 автобусів (з них 112 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як сьогодні працює громадський транспорт у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Як сьогодні працює громадський транспорт у ДніпріРусский

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