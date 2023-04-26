Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Нинішня Соборна площа була заснована ще в 1786 році і планувалася як центр міста, але згодом центр перемістився до низини, а площа залишилася одним із найулюбленіших місць для прогулянок містян.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як площа виглядала 50 років тому.

Освоювати територію площі почали в 1787 році, тоді ж було закладено перший камінь Преображенського собору, але вже в 1789 році роботи були заморожені через брак коштів і не велися аж до 1830 року, коли храм був вдруге закладений, але вже зовсім іншому місці. Збудували його у 1835 році. Назва Соборна площа була затверджена у 1834 році на генеральному плані міста. Після зведення церкви неподалік було вирішено будувати богоугодні заклади, де утримували божевільних.

Пізніше було збудовано кілька корпусів, де всім містянам надавали медичну допомогу різного характеру. 1861 року на Соборній площі з’явився корпус чоловічої гімназії – сьогодні там навчаються студенти-медики.

З кінця 1880-х років на площі почали влаштовувати народні збори – спочатку для молебнів, потім для гулянь. 1897 року через Соборну площу став проходити трамвайний маршрут. На початку минулого століття на площі було збудовано будинок вищого гірничого училища, а в 1902 році з’явився будинок історичного музею. У 1930-х було збудовано «дім» обласної наукової бібліотеки.

1918 року на площі облаштували цвинтар, де ховали військових та почесних жителів міста.

Після цього на території неподалік звели музей комсомолу, встановили кілька пам’яток.

Пізніше була побудована Діорама та фонтан. Серед незвичайних експонатів Діорами був навіть літак, але згодом його прибрали. Фонтан також зник.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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