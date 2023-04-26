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  • Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Сьогодні 14:07
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Нинішня Соборна площа була заснована ще в 1786 році і планувалася як центр міста, але згодом центр перемістився до низини, а площа залишилася одним із найулюбленіших місць для прогулянок містян.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як площа виглядала 50 років тому.

Освоювати територію площі почали в 1787 році, тоді ж було закладено перший камінь Преображенського собору, але вже в 1789 році роботи були заморожені через брак коштів і не велися аж до 1830 року, коли храм був вдруге закладений, але вже зовсім іншому місці. Збудували його у 1835 році. Назва Соборна площа була затверджена у 1834 році на генеральному плані міста. Після зведення церкви неподалік було вирішено будувати богоугодні заклади, де утримували божевільних.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Пізніше було збудовано кілька корпусів, де всім містянам надавали медичну допомогу різного характеру. 1861 року на Соборній площі з’явився корпус чоловічої гімназії – сьогодні там навчаються студенти-медики.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

З кінця 1880-х років на площі почали влаштовувати народні збори – спочатку для молебнів, потім для гулянь. 1897 року через Соборну площу став проходити трамвайний маршрут. На початку минулого століття на площі було збудовано будинок вищого гірничого училища, а в 1902 році з’явився будинок історичного музею. У 1930-х було збудовано «дім» обласної наукової бібліотеки.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

1918 року на площі облаштували цвинтар, де ховали військових та почесних жителів міста.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Після цього на території неподалік звели музей комсомолу, встановили кілька пам’яток.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

Пізніше була побудована Діорама та фонтан. Серед незвичайних експонатів Діорами  був навіть літак, але згодом його прибрали. Фонтан також зник.

Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

 

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Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як Соборна площа у Дніпрі виглядала понад 50 років тому: фонтан із лебедями та літак (ФОТО)Русский

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