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  • Як самостійно перевірити забудовника у реєстрах, коли купуєш житло у Дніпрі: інструкція

Як самостійно перевірити забудовника у реєстрах, коли купуєш житло у Дніпрі: інструкція

Сьогодні 12:35
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У Дніпрі незважаючи на повномасштабну війну, активно будуються нові житлові будинки. Частина забудовників готова продавати квадратні метри які знаходяться в стадії будівництва, за нижчими цінами в порівнянні з уже зведеними і введеними в експлуатацію будинками. Таким чином можна добре зекономити, але багато покупців відмовляються від цього, бо вважають таку покупку ризикованим кроком.

Новости Днепра про Як самостійно перевірити забудовника у реєстрах, коли купуєш житло у Дніпрі: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як самостійно можна перевірити забудовника і таким чином уникнути багатьох проблем.

Самостійно перевірити забудовника можна і потрібно у різних реєстрах, та один із найперших –  це Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців. Також дізнатися всі дані про компанію можна на порталі Opendatabot. Для отримання повної інформації необхідно сплатити за послуги. Користуватися порталами просто – потрібно просто запровадити повну назву компанії забудовника. Дізнавшись імена керівництва компанії-забудовника на цих сайтах можна дізнатися про них більш детальну інформацію як про бізнесменів. Для цього потрібно ввести їхнє повне ім’я в пошуковий рядок на порталі.

Вивчаючи інформацію про забудовника необхідно звернути увагу на дату реєстрації компанії – чим вона довша на ринку – тим надійніше, чи має установа дозвіл на будівництво житлових будівель та який розмір статутного капіталу – чим він вищий – тим краще для потенційного покупця.

Ще більше інформації можна дізнатись на сайті Судової влади України. Тут можна перевірити чи були у забудовника судові позови і в якій кількості. Перевірити фірму можна і Єдиному реєстрі боржників. Це дозволить дізнатися про те, чи були чи є у забудовника заборгованості з платежів чи можливих судових рішень.

Також радимо перевірити інформацію про забудовника  в Автоматизованій системі виконавчого провадження. Тут можна дізнатися про те, чи було щодо компанії відкрито виконавче провадження. Це допоможе дізнатися, чи залучалися служби до стягнення боргів із забудовника із судових рішень.

Допоможе у перевірці забудовника та «сарафанне» радіо – не зайвим буде почитати відгуки про будинки, зведені компанією на сайтах, де продають житло. Пошукати відгуки в інтернеті – тут можна дізнатися про те, про що не розкажуть офіційні джерела, наприклад, наскільки добре у вже зданих в експлуатацію будинках працює каналізація, чи є проблеми з електрикою, наскільки рівні стіни були при ремонті тощо.

 

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Новости Днепра про Як самостійно перевірити забудовника у реєстрах, коли купуєш житло у Дніпрі: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як самостійно перевірити забудовника у реєстрах, коли купуєш житло у Дніпрі: інструкціяРусский

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