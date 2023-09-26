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  • Як рідним зниклих безвісти військових із Дніпра отримати їхню зарплату: куди йти і які документи потрібні

Як рідним зниклих безвісти військових із Дніпра отримати їхню зарплату: куди йти і які документи потрібні

Сьогодні 17:12
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Рідні військових із Дніпра, які безвісти зникли на фронті, можуть отримувати їхню зарплату. Можливо це лише тоді, коли факт зникнення захисника буде підтверджено.
Новости Днепра про Як рідним зниклих безвісти військових із Дніпра отримати їхню зарплату: куди йти і які документи потрібні

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Як її оформити – розбиралися журналісти dnepr.info.

Які документи необхідні

Для оформлення виплат рідним необхідно зібрати пакет документів, куди входять: копії паспортів усіх повнолітніх членів сім’ї військового, довідка про місце проживання рідних (якщо в паспорті немає цих даних), копії свідоцтва про шлюб, народження дітей та довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, того, хто отримуватиме зарплату замість військовослужбовця.

Зробивши всі необхідні копії з документів і зібравши їх, рідним слід звернутись до територіального центру комплектування. Там можна буде отримати бланк для написання заяви про отримання зарплати безвісти зниклого військовослужбовця.

Хто може отримувати виплати

«Отримувати грошові виплати може дружина або чоловік військовослужбовця, повнолітні діти за умови, що вони проживали з військовими в одному будинку, батьки, а також ті члени сім’ї, які перебували на повному утриманні від захисника чи захисниці, що пішов на фронт», – зазначили в прес-службі. -службі Міністерства реінтеграції

Рідні зниклого безвісти воїна отримуватимуть його зарплату доти, доки його не буде визнано загиблим у судовому порядку – зробити це суд зможе через два роки після припинення військового стану.

«У разі, якщо один із членів сім’ї відмовляється від виплат, то його частка буде рівномірно розподілена між рештою одержувачів», – зазначили у прес-службі.

Визнати зниклим

Щоб визнати людину зниклою безвісти близькі родичі та члени сім’ї можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за телефоном 1648 або за допомогою сайту nib.gov.ua або написати заяву до поліції.

 

 

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