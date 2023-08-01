Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

Журналісти dnepr.info згадали, як раніше виглядав тупик маршруток у центрі міста.
Сьогодні територіально він знаходиться поряд із ТЦ «Мост Сіті», здається, кожен житель міста хоч раз і сідав там на автобус потрібного напрямку і кожному знайомий цей квадратний «дворик», де люди стоять у черзі на транспорт, а водії чекають поки що всі «сидячі» місця будуть заповнені.
Ще в середині 1990-х років замість всього цього тут стояли глиняно-мазанкові будинки, висотою в півтора поверхи. Така забудова була поширена у місті 1850-1880-х роках. Будинки вціліли під час Другої світової війни, а після визволення Дніпра у них зробили комунальні квартири.
Поруч із глиняними будинками тулилося кілька двоповерхових цегляних особняків, які також були не в кращому стані через відсутність ремонту.
У таких будинках були маленькі кімнатки і не було особливої зручності. Згодом мешканці всіляко намагалися вдосконалити свої квадратні метри – прибудовували тамбури, балкони, закладали вікна, фарбували фасад.
На початку 2000-х мешканців будинків відселили, а на їхньому місці звели нові будівлі.
фото: блог Артема Костюка. А. Волок.
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