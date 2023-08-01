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  • Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

Сьогодні 12:30
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Дніпро постійно змінюється – у місті з'являються нові простори для мешканців, пішохідні вулиці, бульвари, сквери та нові будинки. Багатьом жителям Дніпра вже складно уявити, як місто виглядало без різних торгових центрів, магазинів та нових ЖК.

Новости Днепра про Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

Журналісти dnepr.info згадали, як раніше виглядав тупик маршруток у центрі міста.

Сьогодні територіально він знаходиться поряд із ТЦ «Мост Сіті», здається, кожен житель міста хоч раз і сідав там на автобус потрібного напрямку і кожному знайомий цей квадратний «дворик», де люди стоять у черзі на транспорт, а водії чекають поки що всі «сидячі» місця будуть заповнені.

Ще в середині 1990-х років замість всього цього тут стояли глиняно-мазанкові будинки, висотою в півтора поверхи. Така забудова була поширена у місті 1850-1880-х роках. Будинки вціліли під час Другої світової війни, а після визволення Дніпра у них зробили комунальні квартири.

Новости Днепра про Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

Поруч із глиняними будинками тулилося кілька двоповерхових цегляних особняків, які також були не в кращому стані через відсутність ремонту.

 У таких будинках були маленькі кімнатки і не було особливої зручності. Згодом мешканці всіляко намагалися вдосконалити свої квадратні метри – прибудовували тамбури, балкони, закладали вікна, фарбували фасад.

Новости Днепра про Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)

На початку 2000-х мешканців будинків відселили, а на їхньому місці звели нові будівлі.

фото: блог Артема Костюка. А. Волок.

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Новости Днепра про Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як 30 років тому виглядав тупик маршруток біля «Мост-сіті» у Дніпрі: хати-мазанки заввишки в півтора поверхи (ФОТО)Русский

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