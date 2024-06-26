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  • Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Сьогодні 17:53
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Торговий центр, розташований внизу проспекту Поля у Дніпрі, знаходиться у старовинній красивій будівлі. Щоправда, від будинку, зведеного на початку 1910-х років, залишився лише гарний фасад. Усередині його повністю перероблено.

Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного прибуткового будинку, а тепер і ТЦ у центрі Дніпра.

Ділянка на тодішній Польовій вулиці на початку ХХ століття належала Рудольфу Бокку – власнику Першої Катеринославської компанії авторуху. Сьогодні можна сказати, що Бокк володів прообразом сучасного маршрутного АТП. Його фірма займалася перевезеннями всіх бажаючих поїхати з Катеринослава до Новомосковська. До того, як Бокк придбав ділянку, на ній зростав величезний фруктовий сад. Новий власник наказав вирубати сад та побудувати на його місці великий прибутковий будинок.

Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Будівництво тривало 3 роки і завершилося 1913 року. Будинок вийшов досить солідним – на 3 поверхи, розрахований на 7 великих квартир. На першому поверсі було приміщення для магазину. Проектував будинок відомий архітектор Дітріх Тіссен.

Будинок Бокка виділявся по всій вулиці не тільки завдяки незвичайному фасаду з кованими балконами, елегантним малюнком черепиці на даху, а й своїми формами. До цього тут розміщувалися лише невеликі будинки.

Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

У будинку Бокка першому, у всьому Катеринославі, були використані залізобетонні перемички та балкони, в майбутньому це буде застосовуватись при масовому будівництві будинків.

Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

З початком Першої світової війни Бок з сім’єю виїхав з Катеринослава, а шикарний будинок здавали в оренду. Але згодом він перетворився на комуналку. У 1990-х роках будинок Бокка було реконструйовано, частину будівлі було знесено, від нього залишився лише фасад. 2008 року в будинку відкрився торговий центр.

фото: О. Волок

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Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасадУкраїнська Новости Днепра про Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасадРусский

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