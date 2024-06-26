Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного прибуткового будинку, а тепер і ТЦ у центрі Дніпра.
Ділянка на тодішній Польовій вулиці на початку ХХ століття належала Рудольфу Бокку – власнику Першої Катеринославської компанії авторуху. Сьогодні можна сказати, що Бокк володів прообразом сучасного маршрутного АТП. Його фірма займалася перевезеннями всіх бажаючих поїхати з Катеринослава до Новомосковська. До того, як Бокк придбав ділянку, на ній зростав величезний фруктовий сад. Новий власник наказав вирубати сад та побудувати на його місці великий прибутковий будинок.
Будівництво тривало 3 роки і завершилося 1913 року. Будинок вийшов досить солідним – на 3 поверхи, розрахований на 7 великих квартир. На першому поверсі було приміщення для магазину. Проектував будинок відомий архітектор Дітріх Тіссен.
Будинок Бокка виділявся по всій вулиці не тільки завдяки незвичайному фасаду з кованими балконами, елегантним малюнком черепиці на даху, а й своїми формами. До цього тут розміщувалися лише невеликі будинки.
У будинку Бокка першому, у всьому Катеринославі, були використані залізобетонні перемички та балкони, в майбутньому це буде застосовуватись при масовому будівництві будинків.
З початком Першої світової війни Бок з сім’єю виїхав з Катеринослава, а шикарний будинок здавали в оренду. Але згодом він перетворився на комуналку. У 1990-х роках будинок Бокка було реконструйовано, частину будівлі було знесено, від нього залишився лише фасад. 2008 року в будинку відкрився торговий центр.
фото: О. Волок
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському районі є дача-фортеця.
У Дніпрі під час ремонту колектору на Набережній Перемоги натрапили…
Вчителя фізкультури з Кам'янського, який користувався підробним водійським посвідченням, судили.
Помер археолог, працівник Дніпровського історичного музею імені Яворницького та військовий…