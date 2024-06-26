Як найбільший дохідний будинок Катеринослава перетворився на ТРЦ: залишився лише фасад

Торговий центр, розташований внизу проспекту Поля у Дніпрі, знаходиться у старовинній красивій будівлі. Щоправда, від будинку, зведеного на початку 1910-х років, залишився лише гарний фасад. Усередині його повністю перероблено.

Журналісти dnepr.info дізналися історію незвичайного прибуткового будинку, а тепер і ТЦ у центрі Дніпра.

Ділянка на тодішній Польовій вулиці на початку ХХ століття належала Рудольфу Бокку – власнику Першої Катеринославської компанії авторуху. Сьогодні можна сказати, що Бокк володів прообразом сучасного маршрутного АТП. Його фірма займалася перевезеннями всіх бажаючих поїхати з Катеринослава до Новомосковська. До того, як Бокк придбав ділянку, на ній зростав величезний фруктовий сад. Новий власник наказав вирубати сад та побудувати на його місці великий прибутковий будинок.

Будівництво тривало 3 роки і завершилося 1913 року. Будинок вийшов досить солідним – на 3 поверхи, розрахований на 7 великих квартир. На першому поверсі було приміщення для магазину. Проектував будинок відомий архітектор Дітріх Тіссен.

Будинок Бокка виділявся по всій вулиці не тільки завдяки незвичайному фасаду з кованими балконами, елегантним малюнком черепиці на даху, а й своїми формами. До цього тут розміщувалися лише невеликі будинки.

У будинку Бокка першому, у всьому Катеринославі, були використані залізобетонні перемички та балкони, в майбутньому це буде застосовуватись при масовому будівництві будинків.

З початком Першої світової війни Бок з сім’єю виїхав з Катеринослава, а шикарний будинок здавали в оренду. Але згодом він перетворився на комуналку. У 1990-х роках будинок Бокка було реконструйовано, частину будівлі було знесено, від нього залишився лише фасад. 2008 року в будинку відкрився торговий центр.

фото: О. Волок

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