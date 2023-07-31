Оглядовий майданчик на лівому березі Дніпра 40 років тому: величезні труби та акваріумні рибки в озері (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала набережна житлова масива Сонячний до того як тут був облаштований оглядовий майданчик.
На лівому березі Дніпра лише один «офіційний» пляж. Знаходить він у Мануйлівському парку. Але раніше місць для купання тут було більше. Так, «залишки» однієї із зон відпочинку можна побачити неподалік набережної. Місцеві й досі люблять тут відпочивати. Сьогодні пляж виглядає маленьким, але кілька десятків років тому він був значно більшим у розмірах, а поряд з ним знаходилося невелике «озеро» та труби очисних споруд колишнього заводу ім. К. Лібкнехта.
«Озеро» було не таким глибоким, як річка, а ще, за свідченнями місцевих жителів, у ньому було дуже багато риби. Водилися навіть акваріумні рибки.
«У цій калюжі жили акваріумні рибки: гупи, мечоносці, гурамі. Діти гардинами їх ловили, у банку і продавати на Троїцький ринок», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Ципур.
В «озері» любили купатися діти, бо вода там була теплішою, ніж у Дніпрі.
Але згодом вода в «озері» стала непридатною для купання, пляж заріс деревами та кущами і на початку 2000-х на його місці облаштували набережну. Тепер там, де було «озеро», знаходиться оглядовий майданчик і фонтан «Арка кохання».
Фото: С. Просяк, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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