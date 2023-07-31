Оглядовий майданчик на лівому березі Дніпра 40 років тому: величезні труби та акваріумні рибки в озері (ФОТО)

Помилуватися на річку та інший берег Дніпра у місті можна з кількох точок. В основному це парки та набережна. Але ще кілька десятків років тому частини оглядових майданчиків у Дніпрі просто не існувало.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала набережна житлова масива Сонячний до того як тут був облаштований оглядовий майданчик.

На лівому березі Дніпра лише один «офіційний» пляж. Знаходить він у Мануйлівському парку. Але раніше місць для купання тут було більше. Так, «залишки» однієї із зон відпочинку можна побачити неподалік набережної. Місцеві й досі люблять тут відпочивати. Сьогодні пляж виглядає маленьким, але кілька десятків років тому він був значно більшим у розмірах, а поряд з ним знаходилося невелике «озеро» та труби очисних споруд колишнього заводу ім. К. Лібкнехта.

«Озеро» було не таким глибоким, як річка, а ще, за свідченнями місцевих жителів, у ньому було дуже багато риби. Водилися навіть акваріумні рибки.

«У цій калюжі жили акваріумні рибки: гупи, мечоносці, гурамі. Діти гардинами їх ловили, у банку і продавати на Троїцький ринок», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Ципур.

В «озері» любили купатися діти, бо вода там була теплішою, ніж у Дніпрі.

Але згодом вода в «озері» стала непридатною для купання, пляж заріс деревами та кущами і на початку 2000-х на його місці облаштували набережну. Тепер там, де було «озеро», знаходиться оглядовий майданчик і фонтан «Арка кохання».

Фото: С. Просяк, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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