Як раніше виглядав дорогий готель на Воскресенській: величезні статуї на фасаді та додатковий поверх після ремонту (ФОТО)

У будівлі, де знаходиться кілька магазинів, а приміщення здаються під офіси важко дізнатися про старовинний готель «Лондон», що відкрився в Дніпрі на початку 1910-х років.

Спочатку садиба на нинішній Воскресенській вулиці належала інженеру Бродському. На купленій у 1890-х роках ділянці він одразу розпочав будівництво прибуткового будинку. Планувалося, що будівля буде досить великою – на чотири триповерхові корпуси. Перший поверх планувалося віддати під магазини та контори. Також Бродський мав договір з клубом Громадських зборів, який зобов’язався орендувати приміщення в будівлі на кілька років відразу як будинок буде введено в експлуатацію. Саме для клубу в будівлі було заплановано, а потім збудовано концертний зал, ресторан, ігрові та вітальні кімнати. Всі ці кімнати були заплановані в одному з корпусів, що виходить на вулицю.

У 1912 році будинок був перепланований і в ньому було відкрито готель «Лондон». Номери тут були дорогі – вартість доходила до 12 рублів на день. За ці гроші постоялець отримував розкішні апартаменти із центральною каналізацією та паровим опаленням, у номерах були телефони. При готелі працював ресторан. Готель «Лондон» орендував автомобіль для обслуговування клієнтів. На ті часи цк була справжня дивина. Постояльців у такий спосіб доставляли з вокзалу до готелю і за окрему плату могли відвезти цією машиною у справах. Але після Першої світової війни справи готелю почали йти дуже погано. Готель вже не міг надавати сервіс на належному рівні і був переведений до розряду готелів «другого класу», що позначилося на вартості номерів – вони подешевшали.

У 1922 році готель «Лондон» перейшов в управління готельному тресту і став називатися «Красная». 1943 року корпуси будинку повністю згоріли. Відновити її вдалося лише до 1949 року, але з великими змінами грошей на реконструкцію не було. Після відновлення з фасаду зникла частина первісного оздоблення, а біля самої будівлі з’явився ще один поверх – четвертий, а один корпус замість ремонту був розібраний повністю.

Сьогодні частина будинку зайнята квартирами, ще частина – офісами та магазинами.

фото: блог Артема Костюка

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