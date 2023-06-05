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  • Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

Сьогодні 17:33
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Перші фонтани у місті з'явилися наприкінці ХІХ століття. Їх встановлювали у людних місцях: на вокзалі, у парках, на площах. Кількість їх постійно збільшувалася, але в середині 1990-х років багато фонтанів зникли з Дніпра.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 фонтанів Дніпра, які пам’ятають багато мешканців міста, але яких вже не існує.

У 1950-х років серед озера у парку Глоби зˋявився фонтан «Самсон». Зображував він міфічного героя, який розривав пащу лева. Навколо фонтану ходили різні легенди, згідно з однією з найпопулярніших – він «прикривав» вхід у тунель, де, можливо, були сховані скарби або інші цінності. У середині 1970-х років Самсон буквально за одну ніч зник з озера. На початку цього століття на його місці знову з’явився фонтан. Композиція зображує героя повісті «Маленький принц».

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

На центральному проспекті на місці пам’ятника Олександру Полю на початку 1950-х років також був фонтан. Місцеві називали його «Три грації», оскільки у чаші фонтану були скульптури жінок. «Одягнуті» вони були у спортивний одяг і руками тримали «тарілку», з якої били струмені води.

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

У середині 1970-х років фонтан пережив реконструкцію і замість жінок у чаші з’явилися квіти-зірки. На початку 1990-х до фонтану перестали подавати воду. Він став потроху руйнуватися, а 2002 року на його місці з’явився пам’ятник Олександру Полю.

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

На початку 1970-х біля ЦУМу з’явився фонтан. Виглядав він дуже просто – квадратна чаша, обкладена мармуром та кілька десятків труб, з яких била вода. Зроблений він був не для прикраси міста, а для кондиціонування приміщень центрального магазину. Але жителям Дніпра фонтан дуже подобався. Тут призначалися зустрічі та побачення. 2010 року його прибрали.

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

На Соборній площі між церквою та Діорамою був фонтан «Лебеді». З’явився він у 1950-х роках. Посеред чаші басейну стояла ваза біля якої було кілька лебедів. Але у 1990-х роках туди спочатку припинили подавати воду, потім вандали поламали фігурки лебедів. 2010 року на місці чаші з’явилася клумба.

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

Така ж доля спіткала і фонтан біля Палацу студентів. Після реконструкції 1952 року біля палацу з’явився прямокутний басейн у центрі якого були скульптури, які символізували студента та студентку. Зображення фонтану друкували на листівках, а серед студентів він одразу став дуже популярним – у його чашу кидали монетки на удачу та для успішного складання сесії. Але згодом чаша спорожніла, зникли скульптури, зараз на його місці стоїть металева композиція із назвами вишів Дніпра.

Новости Днепра про Як раніше виглядали ТОП-5 найпопулярніших фонтанів Дніпра: «Лебеді», «Студенти» та фонтан-кондиціонер (ФОТО)

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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