Як прийняти душ, якщо відключили воду

Через стабілізаційні та аварійні відключення електрики у Дніпрі жителі деяких вулиць можуть відчувати перебої з водою. Світло може зникнути без попередження, а тому ранковий чи вечірній душ, а також миття голови може раптово скасуватись. Але що робити, коли потрібно терміново освіжитися чи вимити волосся, а води немає і невідомо, коли вона буде – розбиралися журналісти dnepr. info.

Освіжитися без води

На випадок, якщо потрібен душ, а води в крані немає – можна скористатися спеціальною одноразовою губкою або серветкою, просоченою очищуючим розчином. Схожими засобами гігієни користуються наші військові на передовій. Середня ціна одноразової губки у магазинах – близько 30 грн, але якщо купувати оптом – можна знайти й дешевше. Наприклад, 10 одноразових мочалок обійдуться в середньому 170-200 грн за упаковку.

Також для «душа» підійде вологий «рушник». Незважаючи на назву, по суті це просто величезна волога серветка з антибактеріальним і загоюючим ефектом. Упаковка таких рушників з 8-10 штук обійдеться в середньому 50 грн.

Для «водної» процедури підійдуть і вологі серветки звичайних розмірів. Щоправда, витратити у такому разі доведеться більше часу. Вдома можна зробити запас вологих серветок як для певних частин тіла – рук, ніг, обличчя, інтимної гігієни, тощо, так і просто купити вологі серветки для дітей, оскільки їх склад є максимально антиалергенним.

Також для прийняття душу без води підійдуть спеціальні рукавички. Упаковка 10 штук обійдеться в 70 грн, правда на одне миття може піти до 5 штук. Одна рукавичка надягається на руку і протираються всі частини тіла, які потрібно вимити.

Помити голову

Для миття голови без води можна використовувати сухий шампунь. Його можна купити у великому супермаркеті. Але якщо часу йти в магазин немає, то можна використовувати звичайну соду, дитячу присипку чи борошно. Вони також добре вбирають жир з коренів волосся, але використовувати їх потрібно в мінімальних кількостях, а потім кілька хвилин слід витратити на вичісування волосся. Якщо цьому приділити мало уваги, то в результаті на волоссі буде легкий білий наліт, а на плечах – крупинки соди, борошна або присипки, що буде схоже на лупу.

У продажу також можна знайти спеціальну шапочку для миття голови. Одна штука коштуватиме близько 100 грн. Суть такої шапочки в тому, що її надягають на голову, масажними рухами втирають розчин, яким вона просочена у волосся, поки не утвориться легка піна, а потім знімають та сушать волосся за допомогою фена чи рушника. Водою розчин змивати не потрібно.

Почистити зуби

Замість зубної щітки та пасти можна використовувати моркву чи яблуко. Вони не тільки очищають ротову порожнину, а й трохи освіжають дихання, але повноцінне чищення зубів, звичайно, не замінять.

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