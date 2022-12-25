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Як пройшла ніч 25 грудня на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:20
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Вночі знову обстріляли Нікопополь.

Новости Днепра про Як пройшла ніч 25 грудня на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною. Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь.

Минулося без постраждалих. Наразі представники ДСНС обстежують уражені території – з’ясовують наслідки атаки.

В інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

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Новости Днепра про Як пройшла ніч 25 грудня на ДніпропетровщиніУкраїнська

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