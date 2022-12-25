Як пройшла ніч 25 грудня на Дніпропетровщині

Вночі знову обстріляли Нікопополь.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, росіяни не припиняють знущань над Нікопольщиною. Уночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь.

Минулося без постраждалих. Наразі представники ДСНС обстежують уражені території – з’ясовують наслідки атаки.

В інших районах ніч пройшла без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

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