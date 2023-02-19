Як пройшла ніч 19 лютого на Дніпропетровщині

У Дніпрі та області ніч пройшла тихо, а от в Нікополі знову було гучно.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. По місту вчергове вдарили із артилерії поки люди спали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепило приватне підприємство та лінію електропередач. Обійшлося без жертв.

Попри щоденний терор нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе. Всі служби працюють, наслідки ворожих атак швидко усувають, – зазначив він.

За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко, на території району було тихо.

Без тривог та обстрілів пройшла ніч в Дніпрі. Сподіватимемося, що так буде і далі.

На фото наслідки обстрілу.

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