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Як пройшла ніч 19 лютого на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:29
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У Дніпрі та області ніч пройшла тихо, а от в Нікополі знову було гучно.

Новости Днепра про Як пройшла ніч 19 лютого на Дніпропетровщині

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, цієї ночі росіяни продовжували тероризувати Нікополь. По місту вчергове вдарили із артилерії поки люди спали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепило приватне підприємство та лінію електропередач. Обійшлося без жертв.

 

Попри щоденний терор нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе. Всі служби працюють, наслідки ворожих атак швидко усувають, – зазначив він.

За словами голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенко, на території району було тихо.

Без тривог та обстрілів пройшла ніч в Дніпрі. Сподіватимемося, що так буде і далі.

На фото наслідки обстрілу.

Новости Днепра про Як пройшла ніч 19 лютого на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Як пройшла ніч 19 лютого на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Як пройшла ніч 19 лютого на ДніпропетровщиніУкраїнська

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