Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

Уночі 11 грудня знову страждав Нікополь.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, загарбники атакували три громади Нікопольського району – Нікопольську, Червоногригорівську, Марганецьку: по ним прилетіло понад півсотні снарядів від «Градів» і важкої артилерії. На щастя, люди неушкоджені.

Били окупанти по житловим будинкам. У Червоногригорівській ТГ понівечили півтора десятка приватних осель і 4 господарські споруди, 6 машин та причіп, газогони. Розгатили також півсотні сонячних панелей. Через влучання по електромережам в трьох населених пунктах громади без світла залишилось близько 9 тисяч родин. Ремонтні роботи тривають.

У самому Нікополі внаслідок ворожого обстрілу потрощено їдальню, адміністративну та офісні будівлі, з десяток приватних будинків і дві господарські споруди.

В Марганецькій громаді наслідки атаки ще уточнюються. В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.

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