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Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:30
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Уночі 11 грудня знову страждав Нікополь.

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

За словами голови Дніпропетровської ОВА, загарбники атакували три громади Нікопольського району – Нікопольську, Червоногригорівську, Марганецьку: по ним прилетіло понад півсотні снарядів від «Градів» і важкої артилерії. На щастя, люди неушкоджені.

Били окупанти по житловим будинкам. У Червоногригорівській ТГ понівечили півтора десятка приватних осель і 4 господарські споруди, 6 машин та причіп, газогони. Розгатили також півсотні сонячних панелей. Через влучання по електромережам в трьох населених пунктах громади без світла залишилось близько 9 тисяч родин. Ремонтні роботи тривають.

У самому Нікополі внаслідок ворожого обстрілу потрощено їдальню, адміністративну та офісні будівлі, з десяток приватних будинків і дві господарські споруди.

В Марганецькій громаді наслідки атаки ще уточнюються. В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на Дніпропетровщині

 

Новости Днепра про Як пройшла ніч 11 грудня на ДніпропетровщиніУкраїнська

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