Як продовжити життя квітам у вазі: вугілля, газований напій та цукор

Березень місяць у багатьох асоціюється з букетами квітів, які наче підкреслюють прихід весни. Але зазвичай такі букети, нажаль, швидко в'януть. Щоб рослини радували якнайдовше – журналісти dnepr.info зібрали рекомендації як продовжити життя квітам у вазі.

Квіти швидко в’януть і опадають, тому що їх поміщають у незвичне середовище – воду. Зрізані стебла залишаються без підживлення, яке раніше вони отримували від кореневої системи, а однієї води для їхнього тривалого «життя» недостатньо. Щоб квіти у вазі радували якомога довше потрібно дотримуватися кількох правил.

Перше – потрібно часто міняти воду. Вазу потрібно заповнювати не з-під крана, а відстояною водою.

Перед тим, як ставити квіти у воду, потрібно трохи зрізати стебла – приблизно 1-2 см. Через свіжий зріз вони краще насититься водою. Після такої «операції» їх необхідно поставити у трохи теплу воду на кілька хвилин і тільки потім – у вазу. Проводити таку маніпуляцію необхідно з кожною зміною води у вазі, бажано раз на 1-2 дні.

Друге – букет має перебувати у тіні. Яскраві сонячні промені для бутонів є згубними. Не варто тримати квіти біля плити, батареї або підвіконня під час опалювального сезону. У цих місцях квартири повітря сухіше, тож їм не вистачатиме кисню.

Продовжити життя рослинам у вазі допоможуть 2 таблетки активованого вугілля, розтерті до порошку і додані до води, в якій стоять квіти. Їх можна замінити на 2 краплі нашатирю чи легким розчином марганцівки або таблеткою аспірину.

Як «підживлення» для букета також підійде цукор. У вазу потрібно насипати пару ложок цукрового піску і добре розмішати.

Хорошим консервантом для букета стане склянка солодкого газування, додана у воду.

Оживити бутони можна оббризкати їх з пульверизатора. Якщо листочки квітів трохи прив’яли або стали сухими – їх краще зрізати.

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