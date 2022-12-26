Як працює громадський транспорт в Дніпрі в години пік

У Дніпрі в години пік запустили технічні рейси трамваїв та тролейбусів.

Як повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради, сьогодні на маршрути виїхали технічні рейси наземного електротранспорту. Трамваї та тролейбуси перевозитимуть пасажирів в пікові години. Усього на маршрути випустять 31 тролейбус та 42 трамваї.

Вони курсуватимуть на таких маршрутах:

тролейбусні маршрути № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20

трамвайні маршрути № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17.

Працюють вони в години пік вранці та ввечері: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00. В департаменті зазначили, що ситуація з електроенергією складна, тому кількість тролейбусів та трамваїв, які виїхали на лінії може змінитися або вони зовсім не вийдуть на маршрути.

Крім електротранспорту, у Дніпрі сьогодні є 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 791 машина. З них 153 – великої місткості.

Нагадаємо, раніше в директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Дніпра Ігор Маковцев пояснив , навіщо потрібні технічні рейси електротранспорту.

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