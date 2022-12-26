Як працює громадський транспорт в Дніпрі в години пік
Як працює громадський транспорт в Дніпрі в години пік
Сьогодні 11:05
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У Дніпрі в години пік запустили технічні рейси трамваїв та тролейбусів.
Як повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради, сьогодні на маршрути виїхали технічні рейси наземного електротранспорту. Трамваї та тролейбуси перевозитимуть пасажирів в пікові години. Усього на маршрути випустять 31 тролейбус та 42 трамваї.
Працюють вони в години пік вранці та ввечері: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00. В департаменті зазначили, що ситуація з електроенергією складна, тому кількість тролейбусів та трамваїв, які виїхали на лінії може змінитися або вони зовсім не вийдуть на маршрути.
Крім електротранспорту, у Дніпрі сьогодні є 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 791 машина. З них 153 – великої місткості.
Нагадаємо, раніше в директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Дніпра Ігор Маковцев пояснив, навіщо потрібні технічні рейси електротранспорту.
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