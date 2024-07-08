Як працює громадський транспорт у Дніпрі 8 липня

Громадський транспорт у Дніпрі продовжує працювати зі змінами.

Про це повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури ДМР.

Нагадаємо, у зв’язку з завершенням першого етапу та переходу до другого етапу робіт на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, відбулися зміни у русі транспорту.

З 8 липня до 2 серпня 2024 року транспорт рухатиметься за зміненими маршрутами:

автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом; автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони; тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;

від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу; тролейбус «Б» курсуватиме в обʼїзд через вул. Філософську;

курсуватиме в обʼїзд через вул. Філософську; трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони; трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

Повідомляється про перекриття руху для автотранспорту через перехрестя:

по просп. Лесі Українки в напрямку вул. Робочої;

по вул. Степана Бандери в обох напрямках;

лівий поворот з просп. Лесі Українки на вул. Степана Бандери.

Об’їхати місце виконання робіт можна прилеглими вулицями.

Також у схему трамваїв №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

Окрім того, трамвай №14 відтепер працює у штатному режимі.

Роботи тривають у кілька етапів, повністю планують завершити до 27 серпня. Про подальші зміни повідомимо додатково, – зазначили у Департаменті транспорту.

Тривають роботи з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого, громадський транспорт курсує таким чином:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Усі інші маршрути курсують у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16.

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