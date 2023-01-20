Як працює громадський транспорт у Дніпрі 20 січня

20 січня на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу (37 тролейбусів та 50 трамвайних вагонів).
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 789 автобусів. З них 149 автобусів великої місткості.
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