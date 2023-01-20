Як працює громадський транспорт у Дніпрі 20 січня

У Дніпрі сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють 37 тролейбусів та 50 трамваїв.

20 січня на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу (37 тролейбусів та 50 трамвайних вагонів).

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 789 автобусів. З них 149 автобусів великої місткості.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: