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  • Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січня

Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січня

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі станом на ранок 3 січня екстрені відключення світла відмінили. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, які оновили 21 грудня 2022 року.

 

Новости Днепра про Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січня

Узнать график отключений электроэнергии можно по ссылке.

Для этого необходимо ввести название населённого пункта, улицу и номер дома.

Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому жителей Днепра и области просят соблюдать важные правила, чтобы уменьшить количество аварий, когда будет возобновлено электроснабжение.

После того как появился свет, электроприборы нужно включать поочередно.

Новости Днепра про Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січня

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Новости Днепра про Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січняУкраїнська Новости Днепра про Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січняРусский

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