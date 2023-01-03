Без екстрених відключень: яка ситуація з електропостачанням у Дніпрі 3 січня

Узнать график отключений электроэнергии можно по ссылке.
Для этого необходимо ввести название населённого пункта, улицу и номер дома.
Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому жителей Днепра и области просят соблюдать важные правила, чтобы уменьшить количество аварий, когда будет возобновлено электроснабжение.
После того как появился свет, электроприборы нужно включать поочередно.
Читайте також:
Автор:
Розпочалася триста чотирнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Не вщухають обстріли…
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня…
З 1 січня 2023 року уповноваженим органом у системі загальнообов’язкового…
У Кам’янському раніше судимий 33-річний чоловік скористався банківською карткою 71-річної…