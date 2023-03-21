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Як працює громадський транспорт Дніпра 21 березня: графік та маршрути

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 21 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 21 березня: графік та маршрути

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсують 732 автобуси (з них 139 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 21 березня: графік та маршрутиУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 21 березня: графік та маршрутиРусский

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