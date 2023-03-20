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Як працює громадський транспорт Дніпра 20 березня: плануйте маршрут

Сьогодні 08:00
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Сьогодні, 20 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. 

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 20 березня: плануйте маршрут

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 735 автобусів (з них 142 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 20 березня: плануйте маршрутУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 20 березня: плануйте маршрутРусский

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