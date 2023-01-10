Як працює громадський транспорт Дніпра 10 січня: розклад

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.
На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вийшло 48 вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
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