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Як працює громадський транспорт Дніпра 10 січня: розклад

Сьогодні 09:00
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У вівторок, 10 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 10 січня: розклад

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів. 

На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вийшло 48 вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись. 

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 10 січня: розкладУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 10 січня: розкладРусский

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