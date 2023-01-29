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Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 29 січня

Сьогодні 08:11
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У Дніпрі змінився графік роботи тролейбусів та трамваїв на вихідних.

Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 29 січня

29 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

Тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всього 35 транспортних засобів.

Трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всього 50 вагонів трамваю.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні трохи змінився: вони працюють з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.

У департамерті транспорту зазначили, що енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів, які обслуговує 782 транспортні засоби (з них 146 – автобуси великої місткості).

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Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 29 січняУкраїнська

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