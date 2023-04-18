Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 18 квітня

Сьогодні 09:00
просмотров

18 квітня електротранспорт у Дніпрі працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 18 квітня

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Або у Telegram-боті: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 719 автобусів (з них 117 – великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 18 квітняУкраїнська Новости Днепра про Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 18 квітняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Захищав Україну до останнього подиху: ще одна болюча втрата для Дніпропетровщини

    14 квітня, захищаючи територіальну цілісність України, загинув Герой із Дніпропетровської…

    У Дніпрі повідомили про масове «мінування»: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    У Дніпрі повідомили про масове «мінування»: подробиці

    У Дніпрі за минулу добу надійшло 4 повідомлення про мінування.

    Ворог завдав удару, є поранені серед мирного населення, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Ворог завдав удару, є поранені серед мирного населення, – Генштаб

    ЗСУ відбили 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському…

    Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Неправильне паркування: у Дніпрі евакуювали понад 100 авто

    У Дніпрі інспектори з паркування зафіксували безліч порушень за минулий…

    Наверх