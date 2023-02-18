Як працюватиме електротранспорт у Дніпрі 18 лютого: розклад

У суботу, 18 лютого, всі трамвайні та тролейбусні маршрути в Дніпрі працюють у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Про це інформує міськрада Дніпра.

Повідомляється, що на маршрути електротранспорту вийшло 137 одиниць рухомого складу. Ознайомитися з розкладом можна на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт», а також у Telegram-боті.

Крім того, сьогодні містом курсуватиме 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 731 одиниць рухомого складу.

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