Як працюватиме електротранспорт Дніпра 28 січня: маршрути і розклад

Про розклад руху громадського транспорту інформує міськрада Дніпра.
Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Тролейбуси: № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20;
Трамваї: № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17, № 19.
Режим їхньої роботи: з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.
Через нестабільну ситуацію зі світлом, графіки можуть змінюватися протягом дня.
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