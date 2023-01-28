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Як працюватиме електротранспорт Дніпра 28 січня: маршрути і розклад

Сьогодні 09:03
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У суботу, 28 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту діятимуть технічні рейси.

Новости Днепра про Як працюватиме електротранспорт Дніпра 28 січня: маршрути і розклад

Про розклад руху громадського транспорту інформує міськрада Дніпра.

Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

Тролейбуси: № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 12, № 16, № 20;

Трамваї: № 1, № 5, № 9, № 11, № 12, № 15, № 17, № 19.

Режим їхньої роботи: з 07:00 до 11:00 та з 15:30 до 19:30.

Через нестабільну ситуацію зі світлом, графіки можуть змінюватися протягом дня. 

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Новости Днепра про Як працюватиме електротранспорт Дніпра 28 січня: маршрути і розкладУкраїнська Новости Днепра про Як працюватиме електротранспорт Дніпра 28 січня: маршрути і розкладРусский

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