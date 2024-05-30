Як працюватиме ботанічний сад у Дніпрі в червні: графік і ціни

У червні Ботанічний сад ДНУ в Дніпрі працюватиме у звичному режимі.

Як повідомили на офіційній сторінці Ботсаду ДНУ в Instagram, сад буде відкритий у будні дні з 09:00 до 15:00. Відвідувачі можуть прогулятися територією та в першій половині дня завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.

Вартість квитків:

для дорослих – повний 45 грн, пільговий 15грн;

для дітей віком від 7 до 14 років – повний 15грн, пільговий 9 грн;

діти до 7 років — безкоштовно.

Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.

Також запланована одна робоча субота. В цей день ботсад і оранжерея працюватиме з 10:00 до 16:00. Теплиця — до 15:00.

У Ботсаду зараз квітнуть троянди, тюльпанове дерево, вейгела, кольквіція, чубушник та інші рослини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра з’явився город.

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