Як працюватиме ботанічний сад у Дніпрі в червні: графік і ціни

Як повідомили на офіційній сторінці Ботсаду ДНУ в Instagram, сад буде відкритий у будні дні з 09:00 до 15:00. Відвідувачі можуть прогулятися територією та в першій половині дня завітати до теплиці. Вхід з вулиці Бронетанкова 1а.
Вартість квитків:
Пільги надаються вимушеним переселенцям та їх дітям за умов пред’явлення посвідчення.
Також запланована одна робоча субота. В цей день ботсад і оранжерея працюватиме з 10:00 до 16:00. Теплиця — до 15:00.
У Ботсаду зараз квітнуть троянди, тюльпанове дерево, вейгела, кольквіція, чубушник та інші рослини.
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