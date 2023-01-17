Як потенційна війна на Тайвані може вплинути на Україну

Як потенційна війна між Китаєм і Тайванем може позначитися на війні та післявоєнному відновленні України і чому, подивившись на рФ КНР, вирішила відмовитися від силового нападу на острів – думки експертів збирали журналісти dnepr.info

Перспективи війни

У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень США (CSIS) вважають, що війни між Китаєм і Тайванем не буде, оскільки це призведе не лише до тисяч жертв серед громадян обох країн, а й до загиблих японських та американських військових. А результатом буде перемога США, Китай при цьому змушений капітулювати, оскільки його флот і літаки лежатимуть на дні океану. CSIS змоделював 24 можливі сценарії розвитку подій під час гіпотетичної війни між Китаєм і Тайванем і в більшості зі сценаріїв острівна країна зберегла незалежність, хоча втрати її армії та армії союзників були вражаючі. У результаті аналітики Центру стратегічних досліджень підкреслюють, що навряд чи Китай зважиться у відкриту напасти на Тайвань, а швидше за все «застосовуватиме стратегію дипломатичної ізоляції, тиску «сірої зони» або економічного тиску на Тайвань. Загалом КНР зробить усе можливе, щоб уникнути військового конфлікту з будь-ким, а для боротьби зі США Пекін швидше використовуватиме «промислову та економічну міць».

«Що стосується Китаю, він не може ухвалити важке рішення: вторгатися в Тайвань чи ні. Швидше за все, йому доведеться відступити, якщо в перші кілька днів чи тижнів їхня операція не спрацює. Вони не мають бойового досвіду. Важко зрозуміти, куди КНР піде далі з їхніми заявами та діями. Вони вивчають досвід Росії та розуміють, що відкритий напад, можливо, погано закінчиться», – каже директор департаменту стратегічних досліджень та аналізу Інституту стратегічних досліджень Військового коледжу армії США полковник Джордж Шатцер.

Так само і США не хочуть відкритого протистояння з Китаєм. У CSIS зазначили, що незважаючи на перемогу у можливій війні Тайваню, а отже, і його головного союзника Америки, армія США буде виснажена після цієї битви. І це завдасть Америці великих втрат у довгостроковій перспективі, оскільки країна може втратити кілька авіаносців, до 20 надводних кораблів і понад 3 тис. військових. Країні буде важко відновитись після таких втрат, незважаючи на перемогу. Китай від війни може утримувати економічний чинник.

Стримуючі фактори

«Важко уявити, що Китай пішов би на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини. У Пекіні проаналізували ситуацію, що виникла у світовій економіці після того, як Росія вторглася в Україну. США також демонструють, що поки що не готові йти на ескалацію конфлікту», – каже директор Інституту світової політики Євген Магда. Український військовий експерт Олег Жданов також впевнений, що у відкриту Китай не воюватиме з Тайванем і як наслідок з Америкою і одна з головних причин – економічна. Оскільки економіка Китаю – це 30% ВВП, які він отримує від США. КНР подивившись на санкції, під якими зараз знаходиться РФ, не зважиться відкрито вторгатися на Тайвань, який вважає своєю територією, а намагатиметься довести свою перевагу в конкурентній боротьбі на світовому ринку.

Війна в Україні

Перемога України у війні з РФ допоможе Штатам довести свою перевагу і вкотре показати Китаю, що в потенційній майбутній війні він може програти.

«У США та наших союзників є шанс отримати велику перевагу перед рФ та Китаєм, допомагаючи Україні виграти війну. На мою думку, бажаною стратегією було б спочатку остаточно перемогти росію, а потім повністю зосередити свою увагу на Китаї», – каже колишній помічник держсекретаря США з європейських справ Весс Мітчел.

Тож без допомоги союзники Україну не залишать. Згідно з моделями центру CSIS, потенційна війна на Тайвані може розпочатися в 2026 році, оскільки тільки в 2025 КНР завершить модернізацію своєї армії, але навіть якщо припустити, що конфлікт розгориться прямо зараз, то США не залишать Україну без допомоги, тому що їм потрібна слабка РФ. яка не зможе допомагати Китаю воювати. Якщо ж війна на острові розпочнеться вже після нашої перемоги, то це може вплинути на наше відновлення через те, що військові конфлікти завжди призводять до світових економічних потрясінь та криз, а якщо воювати почнуть такі країни як Китай та США, то криза відчують у кожному куточку планети, а не лише в Україні.

Кроки Китаю та США

З іншого боку, судячи з заяви Китаю щодо Тайваню, вони обрали безкровний, економічний шлях, щоб довести свою перевагу.

Кілька днів тому МЗС КНР фактично підтвердило версію експертів про те, що Китай не хоче сварки зі США і діятиме більш м’яко щодо Тайваню.

«У новому році ми продовжимо проводити глибокі та широкі консультації з Тайванем щодо теми возз’єднання відносин на двох берегах. Зміцнюватимемо діалог, стимулюватимемо мирний розвиток відносин з обох боків протоки», – зазначив представник канцелярії Держради КНР у справах Тайваню Ма Сяогуан. На тлі цих слів ВМС США знизили активність у Тайванській протоці, а найближчими тижнями Пекін має відвідати держсекретар США Ентоні Блінкен.

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