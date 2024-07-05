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  • Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

Сьогодні 12:55
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Площа Героїв Майдану у Дніпрі вперше з'явилася на генеральному плані міста у 1792 році. Планувалося, що на місці слободи Половиці буде головна міська площа, але у результаті замість неї збудували будівлі торгових рядів.

Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядав Верхньо-Троїцький ринок понад 80 років тому.

Згодом неподалік площі з’явився Троїцький собор, а торгові ряди розділилися на Нижньо-Троїцький ринок та Верхньо-Троїцький ринок. Торговці з усіх боків оточували церкву. На цих місцях торгівля велася понад сто років.

Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

Кам’яна будівля Троїцької церкви була зведена в 1845 році, до цього кількадесят років на місці храму була дерев’яна церква. З усіх боків вона була оточена торговими рядами та лавками. У 1860-х роках на розі вулиць Троїцької та нинішнього центрального проспекту було збудовано велику будівлю Гостиного ряду – торгове приміщення, де знаходилися магазини. Після Другої світової війни, під час будівництва Міністерства чорної металургії будівлю було знесено.

Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

Ринки – Верхній та Нижній – мали велику популярність серед місцевих жителів. Найбазарніші дні були у вихідні – тоді до церкви з’їжджалася велика кількість людей. Покупців і продавців було так багато, що яблуку не було де впасти. Працював ринок і під час окупації Дніпра.

Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографії

У 1946 році було ухвалено рішення на місці ринку створити торгову площу і Нижньо-Троїцький ринок припинив своє існування, а Верхньо-Троїцький був перенесений вище. Тоді місце, де з часів існування Катеринослава велася торгівля, було переформатовано до невпізнанності.

фото: В. Горлов, О. Волок, група «Рідний Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографіїУкраїнська Новости Днепра про Як понад 80 років тому у Дніпрі виглядав Верхньо-Троїцький ринок: унікальні фотографіїРусский

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