Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)

Наприкінці 1960-х років у парку Шевченка у Дніпрі з’явився квітковий годинник. Діаметр його був 7 метрів, а хвилинна стрілка – понад два метри. Знаходились вони на одному зі схилів парку. Механізм був захований на глибині понад два метри. Щоб перевести стрілку, робітники спускалися в земельний «підвал» через спеціальний люк, захований під травою неподалік годинника. Сам механізм важив майже 90 кг.
Цікава деталь, механізм годинника було знято з готелю «Україна», де до цього він пропрацював понад 15 років – його встановили там на початку 1950-х років, одразу після реконструкції будівлі. А коли міняли на новий – старий вирішили не викидати, а створили у парку годинник.
Але незабаром парк вирішили реконструювати і годинник прибрали. Натомість на місця годинника після реконструкції у парку з’явилася звичайна клумба з квітами.
Вже після цього ще один квітковий годинник з’явився у «Будинку Книги». Але були вони меншими за попередників. Діаметр був 6 метрів, хвилинна стрілка 2,2 метра, а годинна – 1,8 метра, а механізм годинника був розроблений на місцевому заводі шахтної автоматики і знаходився на глибині понад 2 метри.
фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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