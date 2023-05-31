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  • Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)

Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)

Сьогодні 14:48
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У Катеринославській губернії жителі зазнавали труднощів із видобутком води – водопроводи не були поширеним явищем. Багато мешканців копали у своїх дворах «свердловини», в деяких містах на центральних вулицях були облаштовані величезні колодязі для загального користування. Щоб видобути в них воду були потрібні зусилля не однієї людини.

У Катеринославі довгий час не працював водогін, незважаючи на те, що знаходився населений пункт на березі річки. Перший водопровід у місті – центрі губернії з’явився лише до 1869 року, але якість води різні пісочні фільтри не вплинули. Вода була так само поганої якості, але тільки тепер за неї треба було платити. До того ж працював він несправно, мешканці постійно скаржилися міській владі на водопровід. Прокладено його було від Соборної гори до Озерної площі. До 1904 року було розроблено новий проект водопроводу, де місце водопідйомних споруд визначалося за Новими Кайдаками.

Новости Днепра про Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)

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Аналогічна ситуація була і в інших населених пунктах Катеринославської губернії. Для облаштування в них водопроводів не було грошей та часто можливостей. Щоб видобути чисту воду люди облаштовували у дворах колодязі. У деяких містах на центральних вулицях облаштували величезні колодязі, де взяти кілька цебер води у будь-який час міг кожен мешканець. Щоб на якість води не вплинули опади – над ними споруджувалися величезні дахи. Самостійно впоратися з великим колесом для підйому води було складно, тож за водою мешканці ходили гуртом.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав -Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)Українська Новости Днепра про Альтанка з колесом-гігантом: у мережі показали незвичний колодязь у Катеринославській губернії 100 років тому(ФОТО)Русский

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