Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу Нікополя

Вночі 12 жовтня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь.

Сьогодні, 12 жовтня під час обстрілу Нікополя постраждала 6-річна дівчинка, її мама та 42-річна мешканка Нікополя.

Дитину госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. Відомо, що дівчинка отримала травматичну ампутацію обох ніг. Про це на брифінгу повідомив лікар-анестезіолог однієї з лікарень міста, пише Суспільне.

За словами лікарів, стан дівчинки стабільний, але вона потребує операції. У подальшому доведеться робити протезування ніг, а потім дитина повинна буде пройти тривалу реабілітацію.

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