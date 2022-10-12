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  • Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу Нікополя

Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу Нікополя

Сьогодні 13:41
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Вночі 12 жовтня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь.
Новости Днепра про Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу Нікополя

На фото наслідки обстрілу Нікополя

Сьогодні, 12 жовтня під час обстрілу Нікополя постраждала 6-річна дівчинка, її мама та 42-річна мешканка Нікополя. 

Дитину госпіталізували до однієї з лікарень Дніпра. Відомо, що дівчинка отримала травматичну ампутацію обох ніг. Про це на брифінгу повідомив лікар-анестезіолог однієї з лікарень міста, пише Суспільне. 

За словами лікарів, стан дівчинки стабільний, але вона потребує операції. У подальшому доведеться робити протезування ніг, а потім дитина повинна буде пройти тривалу реабілітацію.

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Новости Днепра про Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу НікополяУкраїнська Новости Днепра про Як почуває себе 6-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу НікополяРусский

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